11enne finisce contro auto, si indaga su ultima sfida social

(ANSA) – SAN GIORGIO A CREMANO (NAPOLI), 20 SET – Un ragazzino di 11 anni è finito in ospedale con frattura scomposta a tibia e perone dopo un impatto contro un’auto a San Giorgio a Cremano (Napoli). Sull’episodio indaga la Polizia Municipale che sta valutando anche l’ipotesi dell’ultima sfida social, quella che vede adolescenti posizionarsi in strada, attendere l’arrivo di una automobile e saltarci sopra mentre questa procede a bassa velocità, suscitando panico nel conducente e ilarità tra i compagni che riprendono la scena con lo smartphone. Il fatto è accaduto venerdì pomeriggio in via Galante: una donna a bordo di un’auto avrebbe riferito ai vigili che il ragazzino è piombato davanti al veicolo improvvisamente, senza che lei se ne fosse accorta. Soccorso, è stato portato in ambulanza all’ospedale Santobono di Napoli con una prognosi di 30 giorni e frattura scomposta a tibia e perone. Giorgio Carcatella ufficiale di Polizia Municipale, delegato Usb commenta: ”c’è da migliorare il servizio di videosorveglianza, sono troppe le zone incontrollate” . (ANSA)