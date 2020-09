Calcio: Premier; doppietta Mane, Liverpool batte il Chelsea

(ANSA) – ROMA, 20 SET – Il Liverpool vince anche la seconda sfida di Premier, che lo opponeva al Chelsea. Sul terreno di Stamford Bridge, a Londra, i campioni d’Inghilterra si sono imposti 2-0 grazie alle reti nella ripresa – realizzate al 5′ e al 9′ – di Sadio Mane. Al 30′ sempre della ripresa Jorginho ha fallito un calcio di rigore. Il Chelsea in classifica è 10/o con 3 punti, i ‘Reds’ guidano assieme a Leicester, Everton e Arsenal con 6 lunghezze. Largo successo del Tottenham, che si è imposto 5-2 al St.Mary’s Stadium di Southampton, contro la squadra di casa. Protagonista del match per gli ‘Spurs’, l’attaccante Son, che ha realizzato un poker di reti. Kane ne ha firmato una. Per i padroni di casa doppietta di Ings (un gol su rigore). Il Tottenham ha 3 punti, il Southampton 0. Risultati di oggi: Newcastle-Brighton 0-3, Leicester-Burnley 4-2. Domani: Aston Villa-Sheffield United (alle 19) e Wolves-Manchester City (alle 21,15). (ANSA).