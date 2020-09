Usa: Pelosi ventila impeachment per fermare nomina giudice

(ANSA) – NEW YORK, 21 SET – La Speaker della Camera, Nancy Pelosi, non esclude la possibilità di usare l’impeachment per fermare la conferma in Senato del giudice alla Corte Suprema nominato da Donald Trump. Pelosi spiega come alcuni legali hanno suggerito alla Camera di procedere con un impeachment di Trump o del ministro della Giustizia William Barra per bloccare la conferma. “Abbiamo le nostre opzioni. Abbiamo frecce nel nostro arco”, mette in evidenza Pelosi. Dello stesso avviso la deputata dem Ocasio-Cortez.