(ANSA) – NEW YORK, 21 SET – Joe Biden in vantaggio su Donald Trump fra gli ispanici. Secondo un sondaggio di Wall Street Journal-Nbc-Telemundo, l’ex vicepresidente ha il 62% dei consensi a fronte del 26% del presidente. Biden riscuote particolari consensi fra i giovani (71%) e le donne (67%) ispanici. L’economia è, per gli interpellati, il tema più importante, seguito dalla sanità, dalla pandemia e dalla tutela dei diritti degli immigrati.