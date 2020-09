India: crolla edificio, 10 morti e 25 dispersi

(ANSA) – BIWANDI, 21 SET – Dieci persone sono morte e 25 si teme siano intrappolate sotto le macerie di un edificio residenziale di tre piani crollato poco prima dell’alba nell’India occidentale, a Bhiwandi, non lontano dalla capitale finanziaria dell’India, Mumbai. Il crollo è avvenuto intorno alle 3:40 del mattino ora locale. Undici persone sono state estratte vive dalle macerie. Sul posto oltre 40 operatori di emergenza tra cui una squadra di 30 soccorritori della National Disaster Response Force (NDRF). Il direttore generale della NDRF Satya Naltre rayan Pradhan ha twittato che squadre armate di attrezzature specializzate e cani da fiuto stavano cercando di salvare “una ventina di persone che si teme siano intrappolate”. La causa dell’incidente non è chiara ma i crolli di edifici in India sono frequenti durante il monsone indiano tra giugno e settembre, con le strutture, spesso fragili, minate da precipitazioni che si susseguono per giorni. (ANSA).