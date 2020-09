(ANSA) – SOFIA, 21 SET – Sono stati condannati all’ergastolo in Bulgaria i due imputati per l’attentato suicida di Burgas, sul Mar Nero, in cui otto anni fa furono uccisi cinque turisti israeliani e il conducente dell’autobus su cui si trovavano. L’azione è stata attribuita alla branca militare dell’Hezbollah libanese. (ANSA).