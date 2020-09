++ Binaghi,’con upgrade non so se Open Bnl ancora a Roma’ ++

(ANSA) – ROMA, 21 SET – Con il possibile upgrade degli Internazionali Open Bnl d’Italia che l’Atp dovrebbe chiedere alla Fit nelle prossime settimane “non so se il torneo resterà ancora a Roma”. Sono le parole del presidente della Fit Angelo Binaghi alla conferenza stampa di chiusura del torneo romano che di fatto rilanciano il dubbio sulla permanenza futura del Master 1000 nella Capitale. “L’upgrade e l’allungamento a due settimane del format credo possa avverarsi presto, forse dal 2022 o ’23, ma questo ci preoccupa perché si tratterebbe di un maggior costo di 6 milioni di dollari e la situazione ambientale qui non ci aiuta, non ci incontra e qualche volta anche mal ci sopporta”. (ANSA).