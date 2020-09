Tour: Gendarmeria ha perquisito stanze Quintana e suo team

(ANSA) – ROMA, 21 SET – La gendarmeria francese ha perquisito le camere di albergo di Nairo Quintana e del suo team, la Arkéa-Samsic nella serata di mercoledì 16 settembre, al termine della 17/a tappa del Tour de France. Lo riporta il ‘Journal du Dimanche’, notizia poi rilanciata da L’Equipe e confermata da Emmanuel Hubert, manager della squadra. Gli agenti sono intervenuti nell’ambito di un’inchiesta preliminare da parte dell’Ufficio Centrale della Lotta contro le offese all’Ambiente e alla Salute Pubblica (Oclaesp). Le stanze del colombiano, del fratello Dayer e dell’altro colombiano Winner Anacona sono state controllate a fondo, così come quelle dei massaggiatori del team. Anche le vetture e il bus della squadra sono stati oggetto di perquisizioni. Intanto si è appreso che gli inquirenti hanno fatto sapere di non aver agito di concerto con l’Agenzia Francese antidoping. Al Tour Quintana non è andato bene, in particolare sulle montagne anche se le salite sono la sua specialità, e ha chiuso al 17/o posto. (ANSA).