(ANSA) – ROMA, 21 SET – Il Rally Italia Talent edizione 2021 fa già sognare gli aspiranti piloti e navigatori. Scattano le iscrizioni online in homepage sul sito www.rallyitaliatalent.it per la ottava settima edizione del Grande Fratello dei Motori targato Aci e Suzuki: per le prime 1.000 iscrizioni sarà prevista una tassa d’iscrizione ridotta pari a 45 euro. La settima edizione 2020, nonostante l’emergenza Covid 19, ha fatto registrare il numero record di 10.565 iscritti, numeri che confermano l’apprezzamento per il format creato da Renzo Magnani nel 2014 per dare a tutti la possibilità di realizzare il sogno di prendere parte gratuitamente a un rally valido per i Campionati o i Trofei titolati ACI Sport, come Pilota o Navigatore, anche senza alcuna esperienza di gare. Queste le categorie previste, ciascuna con premi per i Vincitori: Under 16 (iscrizione gratuita), Under 18, Under 23, Under 35, Over 35, Femminile, Non Licenziati Aci Sport, Licenziati Aci Sport e Diversamente Abili (iscrizione gratuita). Oltre all’obiettivo di individuare nuovi talenti da introdurre nel mondo dell’automobilismo sportivo, Aci Rally Italia Talent rappresenta anche un’occasione di socializzazione e di puro divertimento per tutti gli iscritti, che avranno al fianco Istruttori qualificati, tutti grandi Campioni di Rally (Basso, Bettega, Dallavilla, D’Amore, Granai, Longhi, Pirollo, Scattolin, Sottile, Travaglia), con consigli di guida sportiva. Con lo slogan #rallypertutti, saranno 7 le nuove Swift Sport Hybrid gommate Toyo, l’Auto Ufficiale di Aci Rally Italia Talent, messe a disposizione degli iscritti da Suzuki Italia. Dopo il positivo test nell’edizione 2020, il Rit apre ufficialmente ai diversamente abili e anche il loro sogno di diventare piloti può diventare realtà, infatti nella 8^ edizione 2021 partirà ufficialmente il Progetto Rally Talent Ability riservato ai diversamente abili.Strategica come sempre la partnership con l’Automobile Club d’Italia nella persona del suo presidente Angelo Sticchi Damiani, con Aci Sport e FIA Action for Road Safety che apre a nuovi scenari per coinvolgere sempre più giovani nello sport automobilistico, naturalmente con particolare attenzione all’educazione per la Sicurezza Stradale. (ANSA).