Tour: sospetto doping, avviata indagine a Marsiglia

(ANSA) – ROMA, 21 SET – La procura di Marsiglia ha aperto un’indagine preliminare per sospetti di doping nei confronti di una squadra che ha partecipato al Tour de France, ha annunciato il procuratore alla Afp. Giorni fa la gendarmeria aveva perquisito le camere di albergo di Nairo Quintana e del suo team, la Arkéa-Samsic. Secondo il procuratore, che non ha fatto citato la squadra, sarebbero stati scoperti “molti prodotti sanitari, tra cui farmaci, e soprattutto un metodo che potrebbe essere qualificabile come doping”. (ANSA).