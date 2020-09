ROMA. – Pasticcio Roma, e il campionato della nuova era Friedkin parte con uno 0-3 a tavolino, frutto di un errore tanto banale quando difficile da capire.

Lo 0-0 ottenuto dalla Roma sul campo del Verona sabato all’esordio in campeonato sará – a norma di regolamento, e secondo gli esperti di diritto sportivo – tramutato domani dal giudice sportivo in una sconfitta a tavolino per un pasticcio legato all’impiego di Amadou Diawar.

Secondo il regolamento il giocatore a Verona non avrebbe potuto scendere in campo, in quanto nella lista ufficiale dei 25 giocatori consegnata alla Lega di serie A dal club giallorosso ad inizio stagione non era stato inserito, rimanendo invece tra gli Under 22 come lo scorso anno.

Certo non il modo migliore per affrontare in serenitá la settimana che porta alla sfida casalinga con la Juve. La Roma ,aspetta ed é pronto al ricorso in nome della buona fede e del mancato vantaggio ottenuto dallo schieramento del giocatore per il quale c’era posto tra i 25 (quattro i posti liberi, si sottolinea) ma rimane che Diawara, che ha compiuto 23 anni il 17 luglio scorso – in pieno rush finale del campionato dell’era Covid – non poteva essere schierato.

Casi analoghi sono costati la sconfitta a tavolino, e lo 0-0 della partita non é stato ancora omologato. Il giudice sportivo di serie A si riunira’ domani per decidere sulla prima giornata di campionato. Il precedente più vicino é quello di Sassuolo-Pescara del 2016, quando gli emiliani si videro assegnare partita persa per aver fatto giocare Antonino Ragusa senza averlo inserito nella famosa lista dei 25.

L’avvocato Mattia Grassani, che all’epoca difese il Sassuolo, sottolinea che “Ragusa non era inserito in nessuna lista presentata attraverso il servizio intranet alla Lega, mentre nel caso di Diawara il giocatore sarebbe stato inserito in una lista che non gli competeva. I giocatori che determinano lo 0-3 a tavolino se non inseriti in lista sono quelli over 22, quelli che necessitano di una registrazione nella lista da 1 a 25.

Mentre la lista Under 22 è aperta. Il problema di Diawara è che lui è stato Under 22 fino alla metà di luglio, ha compiuto 23 anni mentre si giocava. Quello che sembra più verosimile è che Diawara sia andato in campo con l’erronea convinzione di essere Under 22, se non è Under 22 e seguenti è un giocatore missing, un giocatore senza titolo esattamente come Ragusa”. Grassani evidenzia che “quello che conta è il rispetto o meno del regolamento riguardante i giocatori che possono partecipare ad una gara di serie A”.

Tra le pieghe di una vicenda in cui le responsabilitá interne restano da chiarire, emerge poi che il club sarebbe anche stato avvisato da un alert dalla Lega, prima della partita: un elemento controverso, che potrebbe finire nella memoria difensiva degli avvocati giallorossi.

I quali faranno soprattutto notare che in quella lista da 25 i posti non erano tutti occupati, che gli “slot” per inserire il centrocampista erano ben quattro e che quindi nessun vantaggio é derivato a Fonseca. Il quale non sará felice di dover affrontare la Juve a zero punti, e con l’immagine di una ambiente giá in acque agitate.