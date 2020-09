(ANSA) – ANDRIA, 21 SET – Un incendio di vaste proporzioni sta interessando un deposito ad Andria, non distante dal centro abitato. Sul posto ci sono diversi mezzi dei vigili del fuoco accorsi da Barletta, Molfetta e Bari. Le forze dell’ordine e la polizia locale hanno chiesto alla cittadinanza di chiudere le finestre in via precauzionale. Non è chiaro infatti cosa stia bruciando. (ANSA).