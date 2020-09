Ibrahimovic trascina il Milan, Bologna ko

(ANSA) – ROMA, 21 SET – Tre gol in due partite, è ancora Zlatan Ibrahimovic a guidare il Milan al successo. Dopo la vittoria in Europa i rossoneri si impongono anche a San Siro contro il Bologna 2-0 nell’esordio in campionato. A dare tranquillità alla squadra rossonera è Ibrahimovic: lo svedese al 35′ impatta di testa un cross di Hernandez e con una semplicità disarmante sovrasta fisicamente sia Dominguez che Danilo trovando l’angolino. Esulta Galliani in tribuna, festeggiano i mille tifosi presenti allo stadio tra cui medici e infermieri invitati dal club in segno di riconoscenza per i loro sforzi nella lotta al Covid. Nella ripresa il Milan mette in sicurezza il risultato: Orsolini tocca in area Bennacer, l’arbitro assegna punizione dal limite ma la Var corregge e assegna il rigore. Ibra dal dischetto non sbaglia, trova la doppietta e mette in cassaforte la partita. Il Bologna crolla definitivamente, rialzando la testa solo alla fine. Skorupski, nettamente il migliore in campo tra gli ospiti, è costretto agli straordinari e solo le sue parate evitano la goleada rossonera. (ANSA).