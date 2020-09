PARIGI – La prima presentazione francese del Libro “L’Italia del Père-Lachaise. Vies extraordinaires des italiens de France et des français d’Italie” avverrà lunedì 19 ottobre. Lo conferma il Comites di Parigi. La manifestazione culturale sarà ospitata dall’Hotel de Vogue, costruito nel 1600 in pieno centro storico di Digione, con tutti i provvedimenti di contenimento della pandemia. L’evento è reso possibile grazie alla disponibilità della città di Digione, capitale della regione Borgogna (contea famosa per la sua mostarda, i vini pregiati e il suo bellissimo centro storico pedonale), e dell’associazione culturale “Ombradipeter”, collettivo di artisti che da quasi 20 anni promuove la cultura alternativa ai circoli ufficiali.

Il libro, edito da Skira, è già stato presentato presso la nostra Ambasciata a Parigi e in 12 città italiane. Questa di Digione è la prima presentazione ufficiale del libro nella realtà culturale francese.

“L’Italia del Père-Lachaise. Vies extraordinaires des italiens de France et des français d’Italie” racconta, in maniera originale e piacevole, la vita di personaggi italiani che, come Gioacchino Rossini, Amedeo Modigliani, Vincenzo bellini e tanti altri, riposano nel cimitero monumento del Pere-Lachaise.