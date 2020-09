Palestinesi rinunciano a presiedere Consiglio Lega Araba

(ANSA) – TEL AVIV, 22 SET – I Palestinesi hanno deciso di rinunciare di presiedere il Consiglio della Lega Araba come spettava loro nell’attuale sessione. Lo ha annunciato oggi a Ramallah, in Cisgiordania, il ministro degli esteri Riyad al-Malki, citato dall’agenzia Wafa. Di recente la Lega Araba non ha votato una Risoluzione, voluta dai Palestinesi, di condanna dell’Accordo tra Israele ed Emirati Arabi. Intanto i media locali segnalano che una delegazione di Fatah – il partito di Abu Mazen – è in Turchia per chiedere l’ìntervento di Ankara a favore della riconciliazione palestinese (ANSA).