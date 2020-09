Brexit: presidenza Ue a Londra, ‘basta giocare’

(ANSA) – BRUXELLES, 22 SET – “Per favore amici di Londra basta giocare, il tempo sta per scadere e abbiamo bisogno di una base realistica su cui negoziare”. Questo l’appello lanciato al governo britannico dal ministro per gli affari europei tedesco Michael Roth in rappresentanza della presidenza di turno dell’Ue in occasione della riunione del Consiglio affari generale che sta facendo il punto anche sui negoziati per la Brexit. “Siamo molto delusi e preoccupati” dalla proposta di legge avanzata da Boris Johnson perchè, ha detto Roth, viola i principi dell’accordo di recesso ed è per noi totalmente inaccettabile. Lunedì 28 settembre tornerà a riunirsi il comitato misto Ue-Gb che si occupa degli aspetti tecnici del negoziato. (ANSA).