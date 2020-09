ROMA. – É di nuovo sotto i riflettori della cronaca libanese e mediorientale il movimento sciita libanese filo-iraniano Hezbollah dopo che una forte esplosione, verificatasi a sud-est di Beirut, ha raso al suolo e danneggiato diverse abitazioni attorno a quello che viene descritto come un “deposito di munizioni” del Partito di Dio.

Questo avviene in un contesto di alta tensione politica, sociale ed economica di un paese al collasso, afflitto dalla sua peggiore crisi finanziaria degli ultimi 30 anni, amplificata dalla pandemia di coronavirus e dalle ripercussioni della devastante esplosione del porto di Beirut del 4 agosto scorso.

Proprio Hezbollah era stato da più parti indicato come coinvolto, almeno indirettamente, nella deflagrazione di 2.750 tonnellate di materiale esplosivo stoccato da anni nello scalo marittimo. La sua esplosione ha distrutto interi quartieri della capitale, uccidendo 200 persone e costringendone circa 300mila ad abbandonare le proprie case.

Secondo la Croce Rossa e l’esercito libanese non ci sono feriti, ma solo danni materiali, nella forte esplosione che attorno alle 15.30 locali (le 14.30 in Italia) ha scosso la località di Ayn Qana, nel distretto di Nabatiye, 60 km a sud-est di Beirut. Altre fonti di stampa parlano di “feriti” ma senza fornire cifre esatte.

Dalle immagini diffuse dai media locali e pubblicate da testimoni oculari sui social network poco dopo l’esplosione, risulta evidente che la deflagrazione è stata tanto potente da far crollare diverse palazzine in una zona periferica di Ayn Qana.

L’area, considerata roccaforte dei miliziani sciiti, è stata subito circondata da membri di Hezbollah e, in seguito, da militari libanesi. Successivamente non è stato possibile per i giornalisti verificare in maniera indipendente le informazioni riferite dalle fonti ufficiali.

Secondo fonti locali, citate da media libanesi e internazionali, l’edificio nel quale si è verificata l’esplosione era un “deposito di munizioni e di ordigni obsoleti” di Hezbollah. Altre fonti parlano invece di una “abitazione di un esponente” del partito armato anti-israeliano. Israele non ha finora commentato l’accaduto.

Dal canto suo, l’agenzia di notizie ufficiale libanese Nna mette in relazione l’esplosione con “il ripetuto passaggio nei cieli sopra Ayn Qana di velivoli nemici”, in riferimento ai periodici e, in questo periodo intensificati, sorvoli di jet e droni israeliani.

L’ufficio stampa di Hezbollah non ha finora risposto alle domande dei cronisti che cercano commenti da parte dei vertici del Partito di Dio. La sua tv, al Manar, ha riferito la noticia circa due ore dopo l’accaduto, riportando soltanto informazioni della Croce Rossa e dell’esercito libanese.

