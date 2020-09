ROMA. – I fondi non bastano, all’ Italia serve una strategia. “Il Piano nazionale di ripresa e resilienza infatti, è l’occasione non solo per definire politiche coerenti nella direzione della sostenibilità economica, sociale e ambientale, ma anche per dotarsi di istituzioni in grado di programmare il futuro del Paese a lungo termine”.

É questo, in sintesi, il messaggio emerso dall’evento inaugurale del Festival dello sviluppo sostenibile, organizzato dall’ASviS l’Alleanza per lo sviluppo Sostenibile .

Tra gli ospiti oltre al portavoce AsviS Enrico Giovannini, il presidente dell’ ASviS Pierluigi Stefanini, l’amministratore delegato Enel, Francesco Starace, la ministra delle infrastrutture, Paola De Micheli, il dirigente Vittorio Colao e il Cfo di Tim, Giovanni Ronca.

Secondo alcuni sondaggi Ipsos discussi durante l’evento, il 71% degli italiani ritiene che se il governo non agirà súbito per combattere il cambiamento climatico avrà fallito il suo compito, mentre il 66% dichiara di voler re-indirizzare il proprio voto se il partito di riferimento non prenderà azioni serie nei confronti del cambiamento climatico.

In un analisi condotta proprio da Asvis negli ultimi cinque principali provvedimenti varati dal Governo in risposta alla crisi degli oltre 800 articoli dei decreti “Cura Italia”, “Liquidità”, “Rilancio”, “Semplificazioni” e “Agosto”, 436 (54%) vanno in questa direzione, mentre 158 (19%) tendono a promuovere il cambiamento, 98 (12%) la trasformazione del sistema socioeconomico, 73 (9%) la preparazione a futuri shock e 43 (5%) a prevenire questi ultimi.

“L’impostazione che lega resilienza e sostenibilità, come definita dall’Agenda 2030 e dalle recenti linee programmatiche dell’Unione europea, deve essere recepita nel Piano che il governo sta preparando”, precisa il portavoce ASviS Enrico Giovannini. “Ma pensare che la trasformazione del nostro Paese possa essere realizzata usando solo le risorse del Next Generation EU sarebbe un errore.”

Della stessa opinione anche la ministra De Micheli che durante il suo intervento ha parlato del piano del Mit ‘Italia Veloce’ con “meno distanze fisiche e sociali, con tante occasioni di mobilità, più integrata anche attraverso le infrastrutture nel continente europeo. Vogliamo portare il numero più alto di italiani possibile a meno di un’ora da una grande infrastruttura ferroviaria”.

Mentre sul piano occupazione e crescita, l’amministratore delegato di Enel, Francesco Starace vede nella transizione alla sostenibilità “un trend, globale e l’Ue sta facendo bene a spingere in questa direzione”. I mercati mondiali stanno cercando con grande attenzione investimenti con un forte contenuto di sostenibilità e “l’Ue attrae circa il 50% degli investimenti sostenibili, un vantaggio competitivo per il nostro sistema”.

In occasione del festival fino all’8 ottobre centinaia di eventi sul territorio nazionale, nel mondo e on line affronteranno temi cruciali per il futuro dell’Italia e fare il punto sul cammino verso i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Tra gli appuntamenti in occasione del Festival anche “Voci sul futuro” organizzato in collaborazione con l’ agenzia ANSA, dieci incontri trasmessi in streaming ogni giorno con grandi personaggi italiani e internazionali, sul futuro dei sistemi economici e politici, del lavoro e della società, delle città e dell’innovazione.

(Lorenzo Rotella/ANSA)