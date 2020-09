ROMA. – Rimbalzo per le Borse europee che, dopo la seduta pesante di ieri condizionata dal timore di nuovi lockdown per la crescita di contagi di coronavirus, chiudono in positivo. E Milano archivia il risultato migliore con un +0,54%.

Piazza Affari è arrivata a a registrare guadagni superiori all’1% e la correzione rappresenta in particolare un ‘premio’ ai segnali di stabilità politica emersi dal test del voto all’indomani dei risultati definitivi del referendum e delle elezioni amministrative. Un fattore che si è tradotto fin dalle prime battute di giornata in un raffreddamento dello spread, scivolato sui livelli minimi da sette mesi a questa parte.

Il differenziale tra Btp e Bund è tornato sotto la soglia dei 140 punti base, fino a 137 punti, un livello che non si vedeva da metà febbraio scorso e che corrisponde a meno della metà del valore toccato al culmine della pandemia . Il rendimento del titolo italiano a 10 anni è sceso fino allo 0,86%, ben 10 punti base rispetto a venerdì scorso, un livello che non si vedeva dal 13 febbraio di quest’anno .

“Con il risultato elettorale eliminiamo parte del rischio politico in Italia” commenta il capo analista di Danske bank , Jens Peter Sorensen, e per questo “è difficile essere negativi sui titoli di Stato italiani” .

E se sullo sfondo restano i timori dell’impatto di nuovi lockdown per l’emergenza della pandemia, sui mercati si tenta il recupero e ripartono gli acquisti approfittando del generalizzato ribasso dei prezzi. In rialzo anche il petrolio con le quotazioni del Wti risalite a 39,5 dollari al barile e il Brent che viaggia sopra i 41 dollari, mentre rallenta il prezzo dell’oro che scivola a 1900 dollari all’oncia segnando cali attorno allo 0,6%.

Sulle piazze europee ha inciso poco l’andamento incerto di Wall Street. Gli indici della Borsa Usa hanno mantenuto un andamento contrastato dopo le parole del presidente della Fed, Jerome Powell. La Banca centrale americana, ha assicurato, “farà tutto quello che può per tutto il tempo necessario” perchè la strada della ripresa economica è lunga e “molto incerta”, e dipende dal coronavirus, mentre restano “ancora 11 milioni di americani senza lavoro”.

A fine giornata, Francoforte e Londra hanno chiuso a + 0,4% mentre Parigi ha accusato un ribasso dello 0,4% seguita da Madrid con un -0,65%.