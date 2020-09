India: crollo edificio a Mumbai, morti saliti a 35

(ANSA) – NEW DELHI, 23 SET – È salito a 35 il bilancio dei morti nel crollo del palazzo alla periferia di Mumbai, che si è afflosciato all’alba di lunedì. I soccorritori della forza nazionale di risposta ai disastri, (NDRF) hanno tratto in salvo venti sopravvissuti. Tra le vittime otto bambini. Le cause della tragedia non sono ancora state chiarite: le autorità ipotizzano che, come spesso avviene nella stagione dei monsoni, da giugno a settembre, le fondamenta dell’edificio si siano sbriciolate per la pioggia battente che da giorni sferza la città. Le intense precipitazioni della notte scorsa hanno spinto i responsabili della rete di ferrovia metropolitana di Mumbai a ridurre e cancellare oggi la gran parte dei treni; le autorità hanno inoltre stabilito che oggi sarà un giorno di vacanza, invitando tutti i residenti a restare in casa per l’impossibilità di muoversi nelle strade, in gran parte allagate. (ANSA).