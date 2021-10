Spezia spreca, pari del Genoa allo scadere su rigore

LA SPEZIA. – É un punto che piace solo al Genoa che vede la luce al 40′ della ripresa col penalty di Criscito, mentre fa arrabbiare lo Spezia che costruisce molto (centra un palo) ma non finalizza. Finisce 1-1 il derby ligure al “Picco”.

Il pari serve poco alla classifica di entrambe e serve poco per mettere in sicurezza le panchine di entrambi i tecnici. Saranno decisive le prossime sfide, prima della sosta del campionato: Venezia in casa e Empoli in trasferta per il Genoa; Fiorentina in trasferta e Torino in casa per lo Spezia. E pensare che nel dicembre 2020 la quarta vita rossoblù di Ballardini iniziò proprio a La Spezia con una vittoria: questa sera per il suo Genoa solo un punto, ma per come si erano messe le cose quel punto vale molto di più.

Nel primo tempo vince la paura, pesano troppo i tre punti in palio per cercare il gol in modo frenetico. Così i primi 45 minuti volano via con pochissime emozioni ma tanto agonismo soprattutto sulla linea mediana. Meglio in partenza lo Spezia con il solito palleggio sempre molto puntuale ma poco efficace quando c’è da graffiare.

Ci prova Bastoni con una fiondata al 36′ ma la mira è leggermente sbagliata. Il 4-3-3 del Genoa non riesce a produrre pericoli dalle parti di Provedel con Destro che si muove molto ma ha pochi rifornimenti. Nella ripresa lo Spezia vuole cogliere l’occasione, ogni volta che accelera sono guai per il Genoa.

Dopo 13′ minuti Nzola ispira Gyasi ma il suo diagonale si stampa sul palo. Gli aquilotti ci credono, ancora Gyasi al 19′ si trova al posto giusto sul cross di Ferrer ma spara altissimo a due passi da Sirigu. Sono campanelli d’allarme e la supremazia spezzina si concretizza poco dopo: al 21′ la botta di Colley dal limite fa tremare il palo, poi il pallone carambola sulla testa dello sfortunato Sirigu e finisce in rete.

Il vantaggio sprona lo Spezia e manda ulteriormente in tilt il Genoa. Si moltiplicano le azioni pericolose nell’area genoana, prima il portiere si esalta sul tiro ravvicinato di Nzola e poi Colley fa tutto benissimo o quasi perché il suo tiro termina altissimo dopo una discesa spettacolare.

Sbaglia troppo lo Spezia e paga dazio quando la geniale incursione di Caicedo viene interrotta fallosamente dall’uscita di Provedel: è il 40′ e l’occasione giusta per dare una spallata alla paura e riemergere dall’inferno. Criscito fa il capitano, va sul dischetto e segna. Lo Spezia si dispera, il Genoa tira un sospiro di sollievo. Ma nessuna delle due squadre può dirsi guarita.