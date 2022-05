Bonomi, naufraga prospettiva di un Patto per l’Italia

(ANSA) – ROMA, 27 MAG – Per il leader di Confindustria, Carlo Bonomi, naufraga la prospettiva “di affrontare la ripresa italiana attraverso un grande patto per l’Italia, pubblico e privato, imprese e sindacati, tutti insieme”, come aveva proposto. “I partiti preferiscono rapporti bilaterali con il Presidente del Consiglio” ed “una parte del sindacato ha sempre risposto che avrebbe solo parlato con il Governo, e non certo con noi”; “Atteggiamento – dice – che il ministro Orlando ha del resto sempre incoraggiato, avendo a propria volta la stessa visione per cui il lavoro non va delegato alle parti sociali ma è la politica che lo decide, spesso ideologica”. (ANSA).