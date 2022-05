Andalucía, el PP, asechado por Vox, no logra despegar en las encuestas

MADRID – La extrema derecha al asecho, lista para dictar sus condiciones. De seguir así, al Partido Popular, de acuerdo con Electomanía, no le quedará otra opción que pactar con Vox también en Andalucía. Como pasó en Castilla y León, las encuestas, que parecían proyectar un triunfo categórico de los populares, reflejan ahora al partido de Feijóo incapaz de detener el ascenso imparable de Vox.

De acuerdo con la última encuesta de Electomanía para “ElPlural.com”, los populares no logran ganar terreno sobre el Psoe. Y, lo que es peor, Vox sigue sumando consensos.

El Partido Popular, de acuerdo con la encuesta publicada por “ElPlural.com”, ganaría las elecciones; mas, no lograría superar la barrera psicológica del 30 por ciento. De hecho, pasaría del 29,1 por ciento de los votos a 29,2 por ciento. Tan sólo una décima más que hace una semana.

Los populares, superados en votos por el Psoe en Sevilla, Huelva, Cádiz y Jaén, no logran ser la fuerza política más votada en la mayoría de los municipios. Con el 29,2 por ciento, obtendría 36 diputados al tiempo que el Psoe, con el 28,3 por ciento, 33. De ser así, los populares, para gobernar, tendrán que buscar aliados. Pactar con Ciudadanos, que en estas elecciones debería alcanzar el 5,5 por ciento de los votos por un total de 3 diputados, no le valdría. La suma de los escaños del PP y de Ciudadanos no sería suficiente para superar el número de curules de toda izquierda. El Psoe sumaría a sus 33 diputados, los 5 de “Por Andalucía”, y los otros 5 de “Adelante Andalucía”.

De tornarse realidad el escenario que dibuja Electomanía, Juan Manuel Moreno Bonilla no tendría más remedio que llamar a nuevas elecciones, formar una gran coalición con el Psoe o, en última instancia, pactar con Vox.

De acuerdo con las proyecciones de Electomanía, el partido de Abascal, con Macarena Olona como su abanderada, lograría más del doble de los escaños que en las últimas elecciones. Decimos, 27, seis menos que el Psoe.

