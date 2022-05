Mancini punta su azzurro: per Italia vale pena aspettare

FIRENZE. – ”Ora rimbocchiamoci le maniche e ripartiamo per tornare più forti di prima, dobbiamo trovare subito un modo per vincere”. Roberto Mancini guarda avanti e vuol scrollarsi di dosso la delusione per la mancata qualificazione al Mondiale arrivata pochi mesi dopo la conquista del titolo europeo.

Primo giorno di raduno a Coverciano per preparare la finale del 1° giugno a Wembley con l’Argentina detentrice della Coppa America e le quattro gare di Nations League contro Germania (due volte), Inghilterra e Ungheria: 47 i giocatori convocati poi diventati 45 con i forfait di Berardi e Pinamonti, mentre quelli della Roma reduci dal successo in Conference League si aggregheranno da domenica.

”Se ho pensato all’addio? A volte uno ci può pensare, specie quando davanti hai obiettivi a due o quattro anni – ha ammesso il ct – Ma la Nazionale è così importante e la gioia di vincere con essa così grande e differente da ogni altra che vale la pena mdi aspettare. Anche se nella vita non si sa mai. Quando un allenatore vince è amato, meno quando non ci riesce e oggi forse io lo sono un po’ meno – ha sorriso – Però continuo a sentiré dalla gente ancora amore e attaccamento verso la Nazionale: evidentemente la conquista dell’Europeo ha attutito la delusione che io comunque mi porto ancora dentro”.

Sul perché della mancata qualificazione al Mondiale Mancini ha ribadito: ”La squadra non ha colpe né demeriti, se valutiamo l’aspetto técnico avremmo dovuto qualificarci, purtroppo ha pesato non l’eccesso di riconoscenza ma una serie di episodi: con la Macedonia abbiamo perso con un gol al ’92’ da un rilancio di 50 metri”.

E a chi gli ha fatto notare che la Roma ha ottenuto di anticipare l’ultima di campionato per poter avere più tempo per preparare la finale di Conference League Mancini ha sospirato: ”Credo che a marzo si sarebbe potuto fare qualcosa di più, una partita così importante non si può preparare in un giorno…Non so se la Nazionale tornerà al centro dei piani del calcio italiano, intanto però è una cosa positiva poter lavorare con qualche giovane come in questi tre giorni di stage”.

Sei di loro sono rimasti a Coverciano: ”Sono bravi e hanno un grande avvenire mi sono chiesto perché non giocano in Serie A, spero abbiano l’occasione farlo. Vorrei si ripetesse quanto avveniva ai miei tempi, con altri giovani venivo una volta al mese a Coverciano per farci conoscere. Comunque la ripartenza non sarà difficile rispetto a 4 anni fa. Rivoluzioni? Cambiare tutta la squadra non è possibile ma qualche novità ci sarà – ha annunciato Mancini – Il nostro girone di Nations League è il più difficile ma potrà essere divertente specie se ci presenteremo con qualche giovane”.

Il 1 giugno sarà l’ultima in azzurro per Chiellini: ”Parlerò con lui per ringraziarlo ma è giusto che ora segua un’altra strada, ha fatto la sua scelta e va rispettata”.