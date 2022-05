F1 Monaco: Ferrari corre in casa, Leclerc: “che emozione”

ROMA. – La Ferrari corre in casa grazie al monegasco Charles Leclerc in un Gran Premio dove la Rossa è vista come favorita anche dal leader del Mondiale Max Verstappen.

“Spero di poter sfruttare il fattore campo e poter concludere finalmente una gara qui – le parole di Leclerc nella conferenza che precede le libere del Gp di Monaco – Quest’anno abbiamo un pacchetto forte e forti siamo stati finora in curva.

Però qui mi aspetto anche delle sorprese e potrebbe essere un weekend emozionante. Noi speriamo di andare forte. Il team – ricorda il ferrarista Leclerc – ha capito qual è stato il problema a Barcellona e sono fiducioso”.

E nelle libere la Ferrari di Leclerc è stata la vettura più veloce: nelle prime dietro al monegasco che ha chiuso in 1’14”531, c’e’ la Red Bull di Sergio Perez (+0”039) e l’altra Ferrari di Carlos Sainz (+0”070). Quarto tempo per il campione del mondo Verstappen staccato da Leclerc di 0”181. Nelle seconde il ferrarista ha concesso il bi (il più veloce anche nella simulazione di gara) precedendo il compagno di scuderia. Perez sul podio virtuale davanti al campione del mondo.

Dopo la delusione di Barcellona Leclerc ha perso il comando della classifica piloti ed ora è chiamato a recuperare sei punti dal rivale per il titolo Verstappen che, probabilmente in ragion di pretattica, vede la monoposto di Maranello davanti a tutti tra le tortuose stradine del Principato che metteranno a dura prova il telaio nato con la rivoluzione tecnica.

“Devo dire che finora un po’ di fortuna l’abbiamo avuta per questa rimonta. A Barcellona gara movimentata, ma vediamo di gara in gara – afferma l’olandese volante della Red Bulla che per la prima volta nella stagione partirà da leader del Mondiale – Qui dovremo cercare di fare il massimo dei punti. Qui serve la prestazione sul giro secco e finora per noi è stato un po’ complicato in qualifica. Dovrebbe andare bene alla Ferrari questo circuito, noi dovremo trovare un buon bilanciamento”.

Per quanto riguarda il programma c’è una grande novità: la prima giornata di prove libere non è più al giovedì – come da tradizione – ma, al pari di quanto accade a tutti gli altri Gran Premi, al venerdì, ovvero oggi. Da percorrere 78 giri del circuito da 3.337 metri, pari a 260,286 chilometri. È prevista una sola zona DRS, sul rettilineo principale, che di solito contribuisce ben poco a favorire i sorpassi.

Tra i più attesi oltre a Verstappen e l’idolo di casa Leclerc anche Lewis Hamilton chiamato a confermare i segnali di crescita della Mercedes: “Avevamo un ottimo passo domenica e non ce l’aspettavamo. Speravamo di essere più vicini alle Ferrari ma non mi aspettavo una rimonta così – ricorda l’inglese – Lottare per il titolo? Presto per dirlo, però la macchina ha del potenziale e lo abbiamo dimostrato in Spagna”.