Killer ha sparato 100 colpi. Mea culpa polizia in Texas

WASHINGTON. – “É stato un errore non fare irruzione nell’aula” della scuola elementare di Uvalde dove Salvador Ramos ha massacrato 19 bambini e due insegnanti. La polizia del Texas ammette per la prima volta la sua colpa gettando, se possibile, ancora più nello sconforto i familiari delle vittime del massacro della Robb Elementary che per sempre si chiederanno come sarebbe andata se le forze dell’ordine fossero state più tempestive.

Una lunga, e attesa, conferenza stampa dopo giorni di ricostruzioni, indiscrezioni e pochissima trasparenza da parte della polizia texana proprio mentre a 300 chilometri dal luogo della strage migliaia di persone si sono riunite per la festa delle armi organizzata dalla National Rifle Association con Donald Trump ospite d’onore.

“É stata una decisione sbagliata. Punto. Non ci sono scuse”, ha ammesso il colonnello Steven McCraw, capo del dipartimento di pubblica sicurezza dello Stato, spiegando che “il comandante in loco non riteneva che ci fossero bambini a rischio, era convinto che il killer si fosse barricato e di avere più tempo per accedere all’aula”. “Ovviamente sbagliava”, ha ribadito McGraw.

Non lo nomina direttamente ma, secondo i media, il comandante che ha preso la peggior decisione della sua vita è il capo della polizia scolastica. Una piccola forza locale, formata da quattro poliziotti e un detective, chiaramente non addestrati ad affrontare una tale furia omicida dalla quale sono partiti 100 colpi di fucili semiautomatico. Ma anche colpevoli di molti errori di valutazione.

Una volta arrivate le forze speciali della Border Patrol Tactical Unit dal confine con il Messico gli agenti scolastici li hanno costretti ad aspettare fuori dalla scuola, nel caos più totale, per circa un’ora. E una volta dentro hanno cercato il bidello per farsi aprire la porta dell’aula in cui si era rinchiuso il killer, una notizia al limite dell’assurdo emersa nei giorni scorsi e comnfermata dal capo del dipartimento di sicurezza.

Infine c’è il mistero o il pasticcio dell’agente scolastico che doveva essere in turno a guardia della Robb Elementary. In un primo momento la polizia aveva detto che si era confrontato con il killer fuori dall’istituto e non lo aveva fermato, mentre la versione ufficiale fornita dal colonnello è che non fosse nemmeno presente.

Dalla meticolosa e drammatica ricostruzione del colonnello emerge, inoltre, che neanche gli operatori del 911 sono stati molto pronti nel rispondere alle chiamate dalla scuola, almeno due delle quali da parte di bambini terrorizzati, chiusi nell’aula con il killer. Una bambina in particolare, non è chiaro che se si tratti di Amerie Jo Garza, ha chiamato tre volte. La prima sussurrando per il timore di essere sentita da Ramos, poi in modo sempre più concitato chiedendo agli operatori di mandare subito la polizia a scuola. É stata messa in attesa per oltre un minuto.

Nella sua ultima telefonata alle 12.16, cioè quarantacinque minuti prima che il killer fosse ucciso, ha detto che c’erano ancora tra gli 8 e i 9 bambini vivi. Intanto dopo la madre, parla per la prima volta il padre di Ramos. “Mi dispiace per quello che ha fatto mio figlio. Doveva uccidere me”, si è sfogato un’intervista con il Daily Beast Salvador dicendosi “sorpreso” dalle atrocità commesse dal figlio.

Mentre a Uvalde la comunità continua a piangere le sue vittime, a Houston va in scena la grande convention della Nra, la più potente lobby delle armi Usa. Dopo la defezione del governatore del Texas, Gregg Abbott, che ha scelto di tornare nella cittadina del massacro e al raduno ha inviato solo un videomessaggio, il grande protagonista è Donald Trump. C’è anche il senatore repubblicano Ted Cruz, che dalla lobby ha ricevuto finanziamenti per quasi mezzo milione di dollari in dieci anni.

Ha rinunciato all’ultimo John Cornyn, l’uomo che il leader del Gran old party al Senato Mitch McConnell ha incaricato dei colloqui informali con i democratici per trovare un compromesso sulla stretta delle armi. Anche lui, come McConnell, è un grande beneficiario della Nra che gli ha devoluto quasi 240.000 da quando è al senato.

(di Benedetta Guerrera/ANSA).