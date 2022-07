First Lady ucraina alla Casa Bianca, vede Jill Biden

WASHINGTON. – Olena Zelenska è in missione speciale a Washington con l’obiettivo di ottenere nuovi aiuti, militari e umanitari, per aiutare l’Ucraina a continuare a difendersi nella guerra contro la Russia, giunta ormai al quinto mese.

E se la diplomazia passa anche per il “dress code” non è un caso che per il suo primo impegno a Washington Zelenska abbia indossato un abito verde militare, lo stesso colore delle ormai iconiche magliette del leader ucraino.

Le due first lady, che nelle prime settimane di guerra si erano scambiate molte lettere, non si vedevano dallo scorso 8 maggio quando Jill Biden si era recata a sorpresa in Ucraina e aveva incontrato Zelenska a Uzhhorod, città a pochi chilometri dalla frontiera slovacca.

Una visita molto sentita dalla first lady americana – che era voluta andare nel Paese in occasione della festa della mamma per sottolineare il ruolo di madri e mogli nella guerra brutale scatenata da Vladimir Putin – ma anche da quella ucraina. Zelenska aveva espresso apprezzamento per il gesto “molto coraggioso” di Jill Biden in un momento particolarmente delicato del conflitto. “Ogni giorno sono in corso azioni militari, ogni giorno suonano le sirene”, aveva scritto la moglie di Zelensky ringraziando gli Stati Uniti per il loro supporto. Oggi Kiev ha ancora più bisogno di quell’aiuto.

Nel loro colloquio al dipartimento di Stato, Blinken ha assicurato alla 44enne ex architetto ed ex sceneggiatrice che gli Usa “restano impegnati ad aiutare il popolo ucraino a difendersi contro la Russia e a ricostruire il loro Paese”.

Una settimana fa l’amministrazione ha annunciato un nuovo pacchetto di aiuti umanitari all’Ucraina da 1,7 miliardi di dollari e a inizio luglio il Pentagono ha inviato altre armi per 400 milioni di dollari. Solo nelle ultime tre settimane, gli Stati Uniti hanno fornito 2,2 miliardi di dollari in assistenza per la sicurezza all’Ucraina, 8 miliardi dall’inizio dell’amministrazione Biden.

(di Benedetta Guerrera/ANSA).