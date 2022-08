“Ritorno a scuola” e inflazione: un tandem che preoccupa le famiglie spagnole (audio notizia)

Il ritorno a scuola coincide quest'anno con un tasso d'inflazione che non si vedeva da quasi quattro decenni, una realtà economica che porterà senza dubbio a un cambiamento delle abitudini e dei costumi di molte famiglie per far fronte all'aumento delle spese. .

Spese che sono salite alle stelle in generale, con l'indice dei prezzi al consumo di luglio vicino all'11%, anche se molto di più in casi specifici come l'elettricità (49,4%), il diesel (35%) o la benzina (23,9%), alcuni incidendo pesantemente nel costo del trasporto dei bambini a scuola . . .

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati.

Abbonati se vuoi leggerlo, oppure fai il login se sei già abbonato.