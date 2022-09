Venezuela avizora planes para reactivar turismo nacional

CARACAS- Julio Arnaldes, expresidente de Conseturismo, indicó que el turismo en Venezuela está saliendo del estancamiento y comienza a reactivar las rutas aéreas nacionales y extranjeras, abrir sus fronteras y hasta se planifica la llegada de un crucero europeo en enero de 2023.

La paralización generada por la pandemia parece estar quedando atrás, con las nuevas iniciativas en puerta. El gobierno y algunos sectores han demostrado interés en explorar mercados emergentes y parece afianzar las posibilidades de reactivar el turismo receptivo, como se espera con la llegada de cruceros a la isla de Margarita y luego de la apertura de frontera con Colombia.

Arnaldes aseguró que hay un objetivo común de reactivar la economía, y el Ministerio de Turismo y la industria turística privada trabajan conjuntamente para lograrlo.

Destacó que la balanza turística nacional no es recíproca pues los venezolanos viajan mucho a República Dominicana, pero los dominicanos no vienen a Venezuela, no obstante, estiman que con Colombia será favorable y de manera bilateral, al tiempo que agregó que con los encuentros empresariales entre industriales de las dos fronteras, podría darse cierta reactivación y rentabilidad.

Sin embargo, sugiere que es importante contar con planes para mejorar el turismo nacional, fronterizo y en Margarita, y contribuyan con la reactivación económica y comercial en el territorio.

