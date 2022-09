L’inflazione in Spagna è balzata al 10,5% ad agosto, un decimo in più rispetto al tasso previsto dall’Istituto nazionale di statistica (INE) il 30 agosto e tre decimi in meno rispetto a quello registrato a luglio.

Il settore che incide di più al calo è quello dei trasporti, con un tasso dell’11,5%, quattro punti e mezzo in meno rispetto al mese precedente, grazie a carburanti e lubrificanti più economici.

Redazione Madrid