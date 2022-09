In aumento gli incidenti sul lavoro in Spagna (audio notizia)

Secondo i dati aggiornati dal Ministero del Lavoro nei primi sette mesi dell’anno gli infortuni sul lavoro hanno causato 475 morti, 69 in più con un aumento del 17% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Di questi incidenti mortali, 386 si sono verificati durante la giornata lavorativa, 57 in più con un incremento del 17,3%; mentre 89 viaggiavano per lavoro, i cosiddetti “in itinere”, 12 in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso ovvero con un aumento del 15,6%.

Redazione Madrid