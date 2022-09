Maltempo in Spagna: in allerta 12 province (audio notizia)

Secondo quanto riferito dall’Agenzia meteorologica statale (Aemet ) sul suo sito web, i forti temporali con vento e pioggia che stanno colpendo gran parte della Spagna mette in allerta gialla 12 comunità in particolare quelle sulle pendici della penisola atlantica, nord-orientale, centrale e sud-occidentale,.

L’Andalusia e l’Estremadura hanno attivato l’allerta gialla per l’accumulo di precipitazioni fino a 15 litri per metro quadrato in un’ora nelle province di Huelva, Córdoba, Jaén e Siviglia, e praticamente in tutte le aree della regione dell’Estremadura.

Redazione Madrid