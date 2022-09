Champions: Dzeko e Dumfries piegano il Plzen, Inter ok

MILANO. – Un gol per tempo, il massimo risultato con poco più del minimo sforzo per sbloccarsi anche in Champions League. L’Inter torna da Plzen con i 3 punti in tasca: Viktoria battuto 2-0 grazie alle reti di Dzeko e Dumfries, in una partita dominata dagli uomini di Simone Inzaghi, per i quali l’unica pecca è non aver vinto con uno scarto maggiore.

Ma, considerando il momento dei nerazzurri, la vittoria basta e avanza, soprattutto dopo il ko all’esordio contro il Bayern Monaco.

In Repubblica Ceca, Inzaghi cambia ancora metà squadra, con il ritorno dal 1′ anche di Onana e l’esordio in nerazzurro di Acerbi al centro della difesa. Ma il portiere nigeriano (oggetto di ‘buu’ razzisti da parte dei tifosi di casa) e il centrale ex Lazio non corrono grandi pericoli perché, seppur in larghi tratti al piccolo trotto, l’Inter controlla la partita senza mai soffrire eccessivamente.

La prima occasione capita proprio ad Acerbi, la cui deviazione sugli sviluppi di corner termina però tra le mani del portiere avversario. A sbloccare il risultato ci pensa così Dzeko che, su assist di Correa, trova il vantaggio con un piatto di destro a chiudere una buona trama dei nerazzurri. Avanti nel punteggio, gli uomini di Inzaghi abbassano notevolmente i ritmi, sfiorando tuttavia il raddoppio nel finale quando però sia Dzeko che Mkhitaryan sprecano in contropiede.

La ripresa si apre con un’Inter più convinta in fase offensiva, anche se sulla strada si mette un ottimo Stanek che in tuffo salva sia su Gosens di testa (con Skriniar che da due passi non riesce a ribadire in rete) che su un destro dal limite di Dzeko. Dumfries, poi, di testa non trova la porta su un cross di Bastoni. Le difficoltà dei padroni di casa crescono ulteriormente per colpa di un intervento duro di Bucha, che l’arbitro Scharr, dopo averlo rivisto al Var, giudica da cartellino rosso.

Il Viktoria, però, non molla, anzi sfiora il pareggio con un destro di Sykora su cui Skriniar salva in scivolata. I nerazzurri, tuttavia, alla prima occasione in superiorità numerica, chiudono la sfida: volata in contropiede di Dzeko che serve Dumfries, l’olandese trova il raddoppio con il destro a tu per tu col portiere. Nel finale c’è spazio anche per Onana, che in tuffo salva su su Bassey, giusto per sporcarsi i guanti dopo 90′ senza interventi. Tre punti pesanti, così, per l’Inter, che ora torna a pensare al campionato con la delicata sfida di Udine domenica al Friuli contro i bianconeri di Sottil.