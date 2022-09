La Convention delle Camere di Commercio Italiane all’Estero a Perugia (audio notizia)

Giunta alla 31esima edizione, dall’8 al 10 ottobre si svolgerà a Perugia la Convention mondiale delle Camere di Commercio Italiane all’Estero, organizzata da Unioncamere e Assocamerestero in collaborazione con la Camera di Commercio dell’Umbria.

Le 84 Camere di Commercio Italiane all’Estero ramificate in 61 Paesi, rappresentano una rete capillare e riconosciuta della comunità d’affari dei Paesi in cui operano: l’88% circa delle 20mila imprese associate è rappresentato da aziende locali che considerano l’Italia un partner per il proprio business.

E’ una grande opportunità per scambiare conoscenze e costruire relazioni tra il sistema economico italiano e quello dei Paesi esteri rappresentati dalle Camere di Commercio Italiane all’Estero, che riuniscono associazioni di imprenditori e professionisti, italiani e locali, riconosciute dallo Stato italiano, e che operano per promuovere il Made in Italy nel mondo.

Redazione Madrid