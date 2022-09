Italiani in Austria: il questionario del Comites (audio notizia)

In questi giorni il Comites Austria ha lanciato un questionario rivolto ai connazionali “per conoscere più a fondo la comunità italiana in Austria”.

La prima fase del progetto consiste nella compilazione di un questionario rivolto a tutti gli italiani che vivono in Austria che contiene domande riguardo ai motivi della migrazione, alla vita e all’integrazione in Austria e ai servizi ritenuti necessari, con l’obiettivo di approfondire il fenomeno migratorio che porta gli italiani in Austria, e capirne i bisogni e le esigenze.

“I dati raccolti verranno analizzati e forniranno la base per la pubblicazione del primo “Rapporto” sugli italiani in Austria”, sottolinea il Comites, che invita i connazionali a contribuire alla ricerca compilando il questionario e condividendolo con altri italiani in Austria.

Redazione Madrid