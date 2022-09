E’ in arrivo la seconda stagione di “Mina Settembre”

Dal 2 ottobre, in prima serata e in prima visione tv su Rai 1, al via la nuova stagione di avventure dell’assistente sociale del consultorio del Rione Sanità di Napoli, interpretata da Serena Rossi, nella serie in sei serate diretta da Tiziana Aristarco. Scritta da Fabrizio Cestaro, Fabrizia Midulla, Silvia Napolitano e Costanza Durante, e liberamente tratta dai racconti di Maurizio de Giovanni, Mina Settembre 2 è una coproduzione Rai Fiction – Italian International Film, prodotta da Fulvio e Paola Lucisano.

Al fianco di Serena Rossi si ritroveranno Giuseppe Zeno, Giorgio Pasotti, Christiane Filangieri, Valentina D’Agostino, Nando Paone, Massimo Wertmuller, Rosalia Porcaro, Francesco Di Napoli, Davide Devenuto, Michele Rosiello, Primo Reggiani, Marina Confalone e – new entry di questa nuova stagione – Marisa Laurito nel ruolo di Rosa, la zia di Mina.

In un’affollatissima conferenza stampa a Roma la protagonista della serie ha spiegato al nostro giornale: “Sarà un ritorno esplosivo! Succederanno tantissime cose e il pubblico finalmente avrà le risposte alle domande che sono rimaste in sospeso sulla chiusura della prima stagione. Sarà un ritorno emozionante perché pieno di storie che toccano veramente il cuore ma sarà anche una serie piena di leggerezza, di comicità e di Napoli vista in una maniera spettacolare”.

Sulle new entry della seconda stagione ha aggiunto: “Sono sempre stata fortunata perché sia nella prima che nella seconda serie ho sempre avuto accanto attori che stimo e che mi piacciono, mi piace proprio quello che rappresentano. Quest’anno entra Marisa Laurito, entra Antonia Liskova, Ludovica Nasti ed ognuna di loro ha portato il suo mondo con il quale Mina si confronterà. Devo dire che sono nate anche delle amicizie grazie a questo lavoro. E’ una cosa rara e molto bella quando succede”.

Ma perché Mina Settembre piace così tanto in Italia e non solo? “Secondo me perché è una brava persona, è un bell’esempio. Lei non lo fa apposta, è una donna anche imperfetta, sbagliata sotto tanti punti di vista ma umana e attenta agli altri, all’ascolto. E’ una donna che tutti vorremmo conoscere. Ho avuto la fortuna di conoscerla da vicino e devo dire che mi piace molto e le voglio bene”.

In conferenza stampa un pensiero di Serena Rossi per gli italiani all’estero: “Sono particolarmente legata a loro ed è sempre emozionante rapportarsi con i nostri connazionali che vivono fuori. Sarà la nostalgia ma hanno un candore nello sguardo che mi emoziona sempre”.

Testo e Video Intervista di Emilio Buttaro

https://youtu.be/kWzccamy5_k