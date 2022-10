Nuove tariffe consolari, il rilascio del passaporto costerà 475 bs

CARACAS – Il Consolato Generale d’Italia a Caracas ha reso noto l’aggiornamento delle tariffe consolari realizzato dal Ministero dell’Economia tenendo conto dell’evoluzione del tasso di cambio euro/bs.

Stando a quanto informato dal Consolato Generale con un tweet, il rilascio del passaporto avrà un costo di 475 bs mentre il riconoscimento della cittadinanza ad un adulto ben mille 215 bs. Inoltre, ricorda che il pagamento dei servizi consolari solo potrà realizzarsi con carta di debito venezuelana. Le nuove tariffe andranno in vigore dal 3 ottobre.

Sempre con un tweet, il nostro Consolato Generale a Caracas ha informato che i cittadini italiani, ed ha sottolineato “italiani”, potranno consegnare “senza appuntamento” gli atti di matrimonio, di morte e sentenza di divorzio, tra gli altri. Per maggiori informazioni invita a visitare il portale: https://conscaracas.esteri.it/consolato_caracas/it

I nuovi prezzi resi noti dal Consolato Generale rendono proibitivo sia la richiesta del passaporto come l’iter per il riconoscimento della cittadinanza ad un adulto. Infatti, lo stipendio minimo e la pensione di un cittadino in Venezuela non superano i 150 bs. È naturale chiedersi se al Ministero dell’Economia, oltre al naturale calcolo matematico, si prende in considerazione anche la realtà del paese in cui vivono le nostre comunità prima di fissare le tariffe dei servizi consolari.

Redazione Caracas