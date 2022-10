Comites Vienna: il sistema pensionistico tra Italia e Austria (audio notizia)

“Il sistema pensionistico tra Italia e Austria” sarà il tema al centro dell’incontro in programma il prossimo 14 ottobre, dalle 18.30, organizzato dal Comites di Vienna, che riprende il ciclo di incontri informativi per spiegare ai nuovi arrivati, e non solo, tutto quello che c’è da sapere per una vera integrazione in Austria.

Ospite della serata Peppino Brianza, direttore del patronato INCA-CGIL, che parlerà delle pensioni e del ricongiungimento dei contributi di un lavoratore che ne ha versati in diversi Paesi.

L’evento, aperto a tutti i connazionali, verrà trasmesso anche in streaming sulla pagina Facebook del Comites Austria.

Redazione Madrid