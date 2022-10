Londra: il Consolato Generale incontra i Notai italiani (audio notizia)

Il prossimo 20 ottobre, promosso dal nostro Consolato a Londra, è in programma un incontro dal tema: “Il Consolato Generale incontra i Notai italiani: l’utilizzo in Italia degli atti formati all’estero ed elementi di successioni cross-border”.

L’evento, aperto a tutta la comunità italiana, inizierà alle 17:45 nella sede dell’Istituto Italiano di Cultura. Durante l’incontro professionisti italiani risponderanno alle domande più frequenti in tema di utilizzo in Italia di atti formati all’estero, come per esempio le procure, e di successioni cross-border.

Dopo i saluti del Console Generale Domenico Bellantone, e del Notaio Giulio Biino, Presidente Nazionale del Consiglio Nazionale del Notariato, inizierà la prima sessione dedicata a “L’utilizzo in Italia degli atti formati all’estero”.

L’evento sarà in lingua italiana e per partecipare è necessario prenotarsi.

Redazione Madrid