Ciclismo, Mondiali: azzurre inseguimento avanti col miglior tempo

ROMA, 12 OTT – Prestazione superlativa delle ragazze del quartetto italiano ai Mondiali di ciclismo su pista a Saint Quentin (Francia), nell’inseguimento. Martina Fidanza, Chiara Consonni, Vittoria Guazzini ed Elisa Balsamo hanno ottenuto il miglior tempo nella qualificazione, pedalando in 4’11″011 e infliggendo più di 2″ di distacco alla Gran Bretagna (4’13″117). Terza la Francia, in ritardo di 2″414, e quarta l’Australia a 4″162. Le australiane domani saranno opposte alle azzurre nel primo turno: chi vince andrà in finale (l’altra sfida è fra Gran Bretagna e Francia), mentre il quartetto sconfitto entrerà in ballottaggio con le altre sei formazioni approdate ai quarti: i due migliori tempi varranno la finale per il terzo posto. (ANSA).