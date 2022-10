¿QUÉ HAY DE TI? de Grazia Giordano

Marco Basile,

autor del libro “El poder de tus creencias”

MADRID – Marco es italiano, originario de Benevento. Graduado con mención de honor en Administración y Dirección de Empresa con especialización en Marketing en la universidad LUISS Guido Carlo de Roma.

El poder de tus creencias – 20 ideas potenciadoras para dibujar la vida que sueñas, es un libro en el que propone las credos aprendidos en los primeros 40 años de su vida, gracias a los cuales ha conseguido alcanzar la mayoría de sus objetivos.

Lo sé, suena a “otro libro de autoayuda” que no hace otra cosa que crear frustraciones a los que no consiguen alcanzar sus objetivos. No, no lo es.

A Marco no le gusta definir su libro como un libro de Autoayuda, más bien lo define como un libro para el desarrollo personal, tal como lo hizo él.

Marco es Business Unit Manager en Johnson & Johnson. Durante su formación en este nuevo cargo, decidió contratar a una coach. Esta experiencia le llevó a ver su vida de otra forma y decidió formarse como coach.

Durante la pandemia decidió escribir el libro donde plasmar su vivencia.

“El poder de tus creencias” es un llamamiento a creer en que puedes cambiar el rumbo de tu vida. ¿Cómo? desde luego no solo creyendo, que sí, eso ayuda pero no es suficiente.

Marco Basile nos regala una receta con tres ingredientes…pocos pero fundamentales y efectivos:

Lo primero, nos dice, hay que tener los objetivos claros.

El segundo, que considera lo más complicado, es saber qué es lo que necesitas para poder alcanzar tus objetivos (se refiere a la formación, a las herramientas del conocimiento). Trabajar sobre ti mismo y experimentar cosas nuevas.

El tercer ingrediente es La perseverancia. (pico y pala, día y noche)

En este libro la palabra Creo tiene un peso. ¿Cuántas veces decimos Creo que es…sin realmente saber qué es lo que creemos y si de verdad lo creemos. Marco nos dicen que en la vida no es lo que te pasa, es como reaccionas a lo que te pasa. Todos sufrimos o tenemos baches, pero no todos reaccionamos de la misma forma. Hay que aprender a reaccionar lo mejor posible y no intentar que no nos pasen cosas malas (sería una lucha perdida antes de empezarla).

A mi pregunta ¿A quién aconsejas leer tu libro? Marco me contesta que es un libro de divulgación. Lo aconseja principalmente a los que están empezando un recorrido de crecimiento personal. Su libro es una recopilación de muchos conceptos suyos, personales, y de otros libros famosos que se ha leído. Con este resumen te ahorras horas y horas de lectura de más de 200 libros, aunque él está dispuesto a pasarte un listado completo de todos los que han sido fuente de su inspiración.

Marco considera su libro como una charla con un coach, más que un libro pesado y difícil de entender.

Aconseja reflexionar mucho sobre lo que se lee y que te tomes tu tiempo porque no ha sido fácil escribir sobre conceptos tan complejos en tan pocas páginas (274 pag.), hay que digerirlos.

Recuerda… tus creencias y tus pensamientos son en gran medida responsables de tus circunstancias actuales. Lo bueno es que es posible remplazar las creencias disfuncionales con nuevas convicciones, funcionales y potenciadoras, que puedan sacar nuestra mejor versión y ayudarnos a diseñar la vida que soñamos.

Grazia Giordano