Con concurso musical empieza en Venezuela la XXII Semana de la Lengua Italiana

CARACAS – La XXII Settimana della Lingua Italiana Nel Mondo (SLIM), dedicada este año a los jóvenes y que se promueve bajo el lema “¿Come, scusa? Non ti followo”, se estará llevando a cabo en Venezuela con una nueva iniciativa: un concurso de creación musical para muchachos entre 14 y 25 años.

Habrá además otras actividades para animar a los jóvenes a hablar italiano a partir de actividades artísticas que les permitirá reconocer la importancia de dominar el hermoso y sonoro idioma de la bota.

La Semana de la Lengua Italiana que se celebrará en todo el planeta entre el 17 y 24 de octubre, en Venezuela es organizada por la Embajada de Italia, el Consulado General de Italia en Caracas, el Consulado de Italia en Maracaibo y el Instituto Italiano de Cultura de Caracas, bajo el patronato de la Presidencia de la República Italiana y el Ministerio de Relaciones Exteriores y para la Cooperación Internacional de Italia.

La edición nacional cuenta además con la colaboración del Comité de los Italianos Residentes en el Extranjero (COMITES), el Consejo General de los italianos en el exterior (CGIE), la Cámara de Comercio Venezolano-Italiana (Cavenit), la Società Dante Alighieri y la participación especial de El Sistema Nacional de Orquestas.

Para este año la programación de la edición XXII fue diseñada especialmente para los jóvenes. Estos podrán expresarse libremente a través de la creación artística. Por ejemplo, incluyendo una melodía inédita en cuya letra haya palabras en idioma italiano.

Asimismo a través de actividades con 4 colegios donde se imparte el idioma italiano, se llevarán a cabo algunos proyectos con todos los niveles académicos para motivar a los estudiantes a realizar creaciones plásticas, entre ellas un certamen para estudiantes de bachillerato que realicen un arte pop sobre la influencia del idioma italiano como lenguaje en la cotidianidad.

Considerando que el italiano es el cuarto idioma más estudiado en el mundo, cuenta con un conjunto de códigos que permiten el acercamiento al arte y la cultura y abre las puertas a las alternativas laborales para los jóvenes otros mercados.

¿Followo?

“Come, scusa? Non ti followo” (¿Cómo? Lo siento. No te sigo) es la frase que fue escogida luego de un concurso para la campaña promocional de este año que se celebró bajo el nombre “Inventa el título de SLIM 2022″.Los ganadores resultaron ser niños de una la escuela de Montevideo,. Su propuesta convenció al jurado a pesar de conjugar con ironía la constante renovación de la lengua gracias a las improvisaciones juveniles.

De manera que en Venezuela además del concurso nacional de creación musical, habrá actividades en cuatro colegios ítalo-venezolanos. Un representante de cada plantel y un delegado del Instituto Italiano de Cultura (IICC), coordinarán encuentros para conversar sobre la “Importancia de aprender a hablar italiano”.

Asimismo la profesora de la Universidad Metropolitana y del IICC Elisabetta Balasso, impartirá a los jóvenes una clase – taller titulada “Followare en itañol”, que busca reconocer cómo el italiano que hablamos en casa y las formas en que hablan los jóvenes están llenas de palabras prestadas e innovaciones que crean un idioma nuevo y diferente.

Cómo concursar

En cuanto al concurso “Come, Scusa? Non ti followo” las postulaciones quedan abiertas del 11 al 31 de octubre e invitan a realizar una composición musical de tema y género libre, que combine dos o más idiomas en la misma pieza, de los cuales uno de ellos debe ser el italiano.

Puede ser realizado individual o en equipo por personas de cualquier nacionalidad que residan en Venezuela desde hace 2 años y la pieza debe grabarse en un video de 2 minutos y enviar a la web del evento www.slim.com.ve siguiendo las indicaciones que se especifican y una vez completado el formulario de inscripción y adjuntando además la letra de la canción.

Al recibir las propuestas, un jurado integrado por miembros del Sistema Paese evaluará las canciones, para que sea el público con sus votaciones, quien escoja los tres video clips ganadores que recibirán premios en metálico de US$ 1.500 para el primer lugar, US$ 1.000 para el segundo y US$ 600 para el tercer puesto.

Las votaciones serán del 1 al 4 de noviembre y los nombres de los ganadores se darán a conocer el domingo 6 de noviembre en el Centro Italiano Venezolano de Caracas.

La profesora Elisabetta Balasso, señaló que una canción resulta más atractiva que un texto escrito para alcanzar a los jóvenes, porque la música permite el uso de palabras no académicas, creadas y adoptadas por los jóvenes.

Destacó que la melodía dará posibilidad de jugar con el idioma porque podrá transformarse con la intervención de otros idiomas, modismos o palabras compuestas.

Innovado en Venezuela

El Consejero Giuseppe Giacalone dijo a La Voce d´Italia que la Settimana della Lingua Italiana se coordina en paralelo en todo el mundo por el Ministerio de Exteriores y Cooperación Internacional, por la Accademia della Crusca y por los Institutos Culturales Italianos, con apoyo de los Consulados italianos, y en esta ocasión en Venezuela con universidades, colegios, la Società Dante Alighieri y otras instituciones italianas y locales, como El Sistema.

Destacó que durante los últimos años el estudio del idioma italiano en Venezuela se ha incrementado, “a nivel general hemos visto que ha crecido mucho y las estadísticas de finales de 2021 señalan que el italiano es la cuarta lengua más estudiada en el mundo con más de 2 millones de estudiantes en 113 países del mundo, entre los cuales esta Venezuela”.

“Aquí hay una escuela paritaria reconocida por Italia con es el Agustín Codazzi y además hay otros colegios a nivel nacional donde se estudia italiano (aproximadamente 14) de manera que hay una buena demanda de cursos y muchos estudiantes”.

Es por ello que con mucho optimismo, el Primer Consejero confía que la actividad sea un éxito y esperan que haya buena participación en este primer concurso, cuyo formato que se pudiera repetir cada año y afianzarse como ha ocurrido con Fare Cinema.

Indicó que cada red diplomática consular organiza sus eventos, pero cada Embajada es autónoma y es primera vez que se organiza un concurso así en Venezuela y esto podría atraer a los jóvenes a aprender el idioma y además la lengua italiana es muy musical y se presta para ese evento.

Una lengua viva

Por su parte Mariano Palazzo, presidente de la Sociedad Dante Alighieri de Maracay, comentó para La Voce que “el italiano es una lengua viva que interactúa con la realidad presente y así como se generan prestamos con otros idiomas que se han universalizado, el italiano también recibe influencia de otros idiomas y redes sociales y al ser el inglés la lengua mas estudiada, inunda nuestra realidad con los términos y los primeros en acogerlos son los jóvenes”.

“Los jóvenes hoy hablan el italiano con uso de verbos adaptados que rompen todas reglas gramaticales establecidas como es chatare que conjuga como si fuera de primera conjugación, así que followo ocurre lo mismo, de manera que no es cuestión de si empobrece o enriquece el vocabulario, simplemente es parte de la realidad de los que enseñamos la lengua y hay términos ingles que se pueden italianizar perfectamente”, precisó.

Hay que seguir evolucionado como parte de la raza humana y no hay que tener miedo para promover espacios donde se mezclen las lenguas y el intercambio cultural, y por el contrario, hay que fomentarlo para generar cierta simpatía en la lengua para los jóvenes, así como hacerle frente a esa globalización que más bien tiende a mezclar los idiomas para dar un gran paso.

Finalizó el profesor Palazzo que no hay que olvidar la raíz y la lengua italiana se construyó tomando diferentes dialectos provenzales, palabras francesas y eso sentó la base para el idioma italiano.

Vale destacar que durante el acto de presentación de la Settimana dell Lingua nel mondo, estuvieron presentes Giuseppe Giacalone, primer Consejero de la Embajada de Italia en Venezuela; Nicola Occhipinti, Cónsul General de Italia en Caracas; Marina Di Cicco, Regente del Instituto Italiano de Cultura de Caracas (IICC); Carlos Villino, Presidente del comité de los Italianos Residentes en el Extranjero (COMITES); Antonio Iachini, Consejero general de los italianos en el exterior (CGIE); Patricia Attardi, Vice tesorera de la Cámara de Comercio Venezolano – Italiana (Cavenit); Mariano Palazzo, Presidente de la Società Dante Alighieri, Elisabetta Balasso, Profesora de la Universidad Metropolitana y del IICC y Eugenio Carreño, Director del Sistema Nacional de Orquestas.

Cada uno de los representes fueron explicado el vínculo de su institución con el esperado evento, que promete innovar y divertir a los jóvenes venezolanos.

Letizia Buttarello / Redacción Caracas