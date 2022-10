Giochi Fedeciv: 14 ottobre, il programma della terza giornata

CARACAS . – Siamo a metà percorso in questi Giochi Fedeciv! Come da tradizione nelle prime due giornate i giochi si stanno disputando con molta passione. Questo dimostra l’impegno dei sodalizi ed i suoi sportivi per dare il meglio in questa “mini olimpiade” della nostra collettività.

Come di consueto il calcio continuerà a stare al centro dell’attenzione con tante gare distribuite tra i rettangoli verdi del Centro Social Italo Venezolano di Valencia, la Casa d’Italia di Maracay e l’Hogar Hispano di Valencia (che gentilmente ha prestato i suoi campi di calcio per i Fedeciv). Si inizierà dalle 8:00 fino alle 21:00 circa.

Nel pomeriggio, dalle 14:00, nel sodalizio di Valencia ci saranno le gare di nuoto. Sempre nel club del rione “El Trigal” le squadre di dominó (tra le 17:00 e le 21:00) e bowling (dalle 16:00) individuale andranno a caccia di medaglie.

Altri sport che saranno in gara oggi, ma nel club italico della “Ciudad Jardín” del Venezuela sono: Bolas Criollas (dalle 8:30 fino alle 11:30 le fasi regolari e dalle 17:30 le fasi finali), softbol (dalle 10:00 del mattino sui diamanti del “Capo Polideportivo” e “Campo Cepro Aragua”) e tennis (con gare dalle 8:00 del mattino).

In questi primi giorni dei Juegos Fedeciv abbiamo respirato un clima di amicizia, solidarietà e sano antagonismo, agonismo che ha accompagnato ed accompagnerà la manifestazione sportiva fino allo spegnimento della fiamma olimpica domani a Maracay.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)