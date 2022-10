Calcio venezuelano: Zamora e Metropolitanos si affrontano a Barinas nella Fase Finale A

CARACAS. – Inizia il girone di ritorno della Fase Final A della Liga Futve. Durante questo fine settimana i far saranno puntati sul campo dell’Agustín Tovar per la sfida Zamora – Metropolitanos in programma sabato alle 19:15.

Le due formazioni sono la seconda e la terza forzad ella classe nella Fase Finale A hanno rispettivamente 5 punti i “Bianconeri” e 7 i “Violetas”. La scorsa settimana sotto il duluvio che si é abbattuto sul campo dello stadio Olímpico hanno pareggiato 0-0. La vincente di questa sfida dará un salto importante verso la finale scudetto.

L’altra sfida della Fase Finale A é quella che si disputerá nello stadio Monumental di Maturín tra Monagas e Carabobo. Nell’ultimo turno di campionato, i “Granates”si sono imposti per 3-2 con un gol all’ultimo respiro di Miguel Ángel Pernia (90+3’). La squadra della “Ciudad Industrial” grazie a questo successo raggiunge quota 3 punti si tiene in corsa per timbrare il biglietto per la finale scudetto, mentre il Monagas é fermo ad 1.

La quarta giornata di queste fasi finali si aprirá con la gara Estudiantes de Mérida – Caracas, in programma oggi alle 17:00 nello stadio Metropolitano. Il match é valevole per il gruppo 1 della Fase Final B. Gli “académicos” grazie al successo 1-2 in casa dei “Capitolini” sono balzati in cima alla classifica con 6 punti, mentre i “Rojos del Ávila” inseguono con 4.

Nell’altro match del gruppo 1, il Deportivo La Guaira ospiterá l’Hermanos Colmenárz: fischio d’inizio alle 19:15.

La situazione della Fase Final B, gruppo 1 é la seguente: Estudiantes 6 punti, seguono Hermanos Colmenárez e Caracas con 4 e chiude il Deportivo La Guaira con3.

Il gruppo 2 della Fase Final B, si disputerá domenica ed ha in programma le gare: Deportivo Táchira – Academa Puerto Cabello (alle 17:00, stadio Pueblo Nuevo) e Portuguesa – Deportivo Lara (aññe 19:17, stadio José Antonio Paéz).

A guidare la classifica del gruppo 2 c’é il Puerto Cabello con 7, seguono Táchira con 5, Lara con 3 e Portuguesa con 1.

(di Firavante De Simone / redazione Caracas)