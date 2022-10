Venezolanos que ingresen ilegal a EEUU serán devueltos

CARACAS – Alejandro Mayorkas, Secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, advirtió que los migrantes venezolanos no podrán entrar de forma irregular al territorio norteamericano, por lo que deberán buscar las visas de protección que otorgará el Gobierno a 24 mil venezolanos. Según lo anunciado por EEUU luego del acuerdo con México y el otorgamiento de los 24 mil visados, quienes crucen la frontera de manera ilegal serán devueltos a México Aclaró que las visas ofrecidas son para que las personas no hagan viajes peligrosos sino que busquen estabilizarse y tomen un camino ordenado hacia una vida mejor.

Por su parte, el canciller mexicano explicó que los indocumentados deportados a México no son migrantes nuevos porque ya estuvieron allí. Agregó que es muy importante que puedan hacer los trámites a distancia para no movilizarse nuevamente hacia la frontera. Destacó que la cantidad de venezolanos en México es superior a la de centroamericanos. Muchos buscan refugio.

Por otra parte, se conoció que miles de migrantes venezolanos están varados y desesperados en San Pedro Tapanatepec, México, a raíz del anuncio que hiciera EEUU de no darles acceso por ingresos ilegales. Blas Nuñez-Neto, Subsecretario Interino del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, less recordó que si cruzan la frontera de forma ilegal, no serán elegibles para beneficiarse con el visado que les permite recibir la autorización de trabajo casi inmediatamente después de entrar a los Estados Unidos.

Vale comentar que desde octubre de 2021 hasta agosto 2022 más de 150 mil venezolanos han sido detenidos en la frontera sur de EE.UU, por tratar de incursionar de manera ilegal al territorio norteamericano a través del la frontera mexicana.

