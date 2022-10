Madrid presenta a Ue due bilanci, in uno +10miliardi per caro-vita

ROMA, 15 OTT – Madrid ha deciso di inviare all’Ue un piano di bilancio che, per la prima volta, contempla due possibili scenari: uno che corrisponde alla Legge di Bilancio che l’esecutivo ha appena portato in parlamento ed un secondo con una spesa di 10 miliardi in più per aiuti a cittadini e imprese contro il caro-energia. Lo scrive El Pais citando il documento del Tesoro spagnolo. “Abbiamo lavorato su uno scenario due che prevede l’utilizzo del possibile margine fiscale per estendere e adottare quelle misure ritenute più idonee a tutelare le famiglie, i lavoratori e le imprese più colpiti dalla crisi energetica”, cita il documento secondo quanto riporta il sito spagnolo. (ANSA).