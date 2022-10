La Campania a New York con Patrimonio Italiano (audio notizia)

Patrimonio Italiano, durante l’Italian Heritage svoltisi a New York, ha partecipato ai più importanti appuntamenti in programma: dalla Columbus Parade di Brooklyn, la più antica di New York organizzata dal Federation of American Italian Organization, a quella di Manhattan organizzata dalla Columbus Citizen Foundation, fino ad essere ospitata all’Italian Heritage che si è tenuta nella dimora del sindaco newyorkese, Eric Adams, al quale sono stati offerti alcuni simboli della cultura e della gastronomia campana come un Pulcinella del Maestro Ferrigno, e la mozzarella del Consorzio della Mozzarella di Bufala Campana.

L’occasione è stata propizia anche per mettere a punto i dettagli della “Mostra dell’emigrazione dal Mezzogiorno” a cura di Gaetano Bonelli, che sarà ospitata a New York a partire da fine gennaio. “L’obiettivo fondamentale della mostra – spiega Liberti – è far comprendere la centralità del tema non solo negli Stati Uniti ma in Italia, dove delle fatiche, dell’orgoglio, dell’epopea degli emigrati si sa veramente molto poco”.

Redazione New York