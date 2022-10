Il Psoe in testa sul Pp o viceversa? Versioni opposte negli ultimi sondaggi

MADRID — I partiti del governo in vantaggio da una parte, il centro-destra nettamente in testa in diversi altri rilevamenti. Gli ultimi sondaggi in Spagna mostrano scenari opposti rispetto agli ipotetici risultati delle prossime politiche (2023): mentre il Centro per le Ricerche Sociologiche (CIS) fotografa un Partito Socialista (PSOE) in netta crescita e saldamente al comando (32,7% +3,5 punti rispetto a settembre), i pronostici pubblicati da La Razón, El Debate e Antena 3 tra ieri e oggi danno in testa il Partito Popolare (PP), con oltre il 30%, e i socialisti indietro di 5, 6 o addirittura 10 punti.

Il forte balzo in alto del PSOE nell’ultimo ‘barometro’ mensile del CIS — un sondaggio fortemente criticato dall’opposizione in quanto considerato di parte — era già stato in un certo senso preannunciato sia dal presidente di questo organismo pubblico, José Félix Tezanos, sia dal ministro della Presidenta, Félix Bolaños. “La tendenza degli ultimi mesi è chiarissima: il governo va verso l’alto e il PP va verso il basso”, aveva detto quest’ultimo alla televisione pubblica TVE.

Secondo il CIS, il partito del premier Pedro Sánchez avrebbe esattamente quattro punti di vantaggio sul PP, anch’esso in crescita rispetto a settembre, anche se di appena 0,2 punti. D’altro canto, l’estrema destra di Vox appare in evidente calo: raccoglierebbe l’8,8% (-1,5 punti rispetto settembre), un risultato lontanto rispetto al 15% delle ultime elezioni generali (novembre 2019).

Per quanto riguarda gli altri partiti di carattere nazionale, il pronostico del CIS segnala una certa stabilità sia per Unidas Podemos, attualmente al governo con il Psoe, che passerebbe dal 12,8% di settembre al 12,7%, sia per i liberali di Ciudadanos (dal 2,8% al 2,7%).

Decisamente diversi gli scenari dipinti da Nc Report per La Razón, da Target Point per El Debate e da Sigmados per Antena 3: tutti e tre danno il PP in evidente vantaggio su un PSOE, che si attesterebbe chiaramente al di sotto del 28% raccolto tre anni fa, pur se in lieve crescita nelle ultime settimane. A Unidas Podemos viene invece attribuito circa il 10% dei consensi.

Il sondaggio che indica i popolari in miglior condizione di salute elettorale è il primo di questi tre, pubblicato da un giornale con forte stampo conservatore: la formazione guidata dal senatore Alberto Núñez Feijóo avrebbe il 34,1% dei voti, traducibili in 142/144 seggio.

Tutti e tre questi sondaggi vedono possibile una coalizione tra PP e Vox (quest’ultimo dato in calo, ma meno di quanto previsto dal CIS): uno scenario che non appare invece chiaro nel rilevamento del centro sociologico pubblico. Quest’ultimo pronostico demoscopico è stato effettuato tra l’1 e il 10 ottobre, giorni in cui il governo ha presentato una proposta di legge di bilancio fortemente caratterizzata da misure sociali (come l’estensione a tutto il 2023 degli abbonamenti gratuiti ai treni locali e regionali).

Redazione Madrid