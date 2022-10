Nuovo ‘corpo a corpo’ tra Sánchez e Feijóo in vista al Senato

MADRID — Round dialettico numero 3. Il premier spagnolo Pedro Sánchez e il leader dell’opposizione Alberto Feijóo si apprestano a un nuovo “corpo a corpo” in Senato, il terzo da quanto il secondo ha ottenuto un seggio in questa camera. Il nuovo confronto diretto tra i due in sede parlamentare è previsto per domani, in una seduta nella quale il primo ministro interverrà, su richiesta propria, per illustrare “la portata delle misure economiche e fiscali adottate dal Governo” e “il ruolo delle Comunità Autonome nella loro attuazione”.

I due leader affrontano l’appuntamento mentre, sul piano politico, i principali dibattiti riguardano la gestione economica e fiscale per far fronte alle conseguenze della guerra in Ucraina e l’impellenza di risolvere la crisi istituzionale apertasi nell’ambito della giustizia per lo stallo sul rinnovo di organi fondamentali.

Sul primo fronte, Sánchez e il suo governo difendono a spada tratta le proprie misure in ambito energetico e sociale, sostenendo di essersi schierati “dalla parte delle classi medie e di lavoratori”, mentre Feijóo e il suo Partito Popolare accusano l’esecutivo di “improvvisazione” e inefficacia.

Per quanto riguarda il secondo argomento spinoso del momento, il Partito Socialista di Sánchez e il PP, in qualità di principali formazioni de Paese, si sono rinfacciate per anni la responsabilità di non consentire il rinnovo del Consiglio Superiore della Magistratura, salvo poi manifestarsi più vicine a un accordo negli ultimi giorni: un cambiamento di attitudine arrivato dopo che il presidente di questo organo di giustizia, Carlos Lesmes, si è dimesso dall’incarico per il protrarsi di una situazione che lui stesso ha definito “insostenibile”.

Proprio dopo questa notizia, Sánchez e Feijóo hanno mantenuto una riunione di tre ore presso la sede della presidenza del governo, La Moncloa, nel corso della quale si sono dichiarati favorevoli a riprendere un dialogo sul tema.

I capi di governo e opposizione arrivano inoltre alla nuova sfida dialettica diretta mentre i sondaggi dipingono scenari contrastanti, a poco più di un anno dal termine dell’attuale legislatura: il Centro per le Ricerche Sociologiche (CIS) indica il PSOE in netto vantaggio, mentre diverse analisi demoscopiche private danno in testa il PP.

Nei primi due dibattiti al Senato con entrambi presenti, tenutisi a giugno e settembre, non sono mancati diversi momenti contraddistinti da toni aspri e vere e proprie staffilate retoriche: circostanze in cui è apparsa particolarmente evidente la distanza di vedute e la difficoltà nell’arrivare ad accordi tra i partiti di cui sono leader.

Dopo il secondo dibattito, il CIS ha pubblicato un sondaggio flash sull’esito dello stesso: sul totale degli interpellati, solo il 21,1% ha detto di averlo seguito, mentre il 78,8% non lo ha fatto. Il 39,8% ha avuto alcuna notizia a riguardo successivamente. Tra chi l’ha seguito o ne ha avuto notizia, il 29% ha indicato come vincitore Sánchez, il 24% Feijóo e il 26,1% nessuno.

