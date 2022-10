Secondo incontro del Comites Lussemburgo sui diritti civili (audio notizia)

Prosegue il ciclo di conferenze dal titolo “Comites informa” promosso dal Comites del Lussemburgo, con il patrocinio dell’Ambasciata. Questa volta dedicato ai diritti civili.

Il secondo appuntamento si terrà online il 27 ottobre sempre sulla piattaforma Zoom.

Giusi Chirico, avvocato e membro del Comites, punterà il dito sull’iscrizione all’AIRE e il riconoscimento dei titoli e diplomi che sono le prime incombenze da fare una volta sbarcati in Lussemburgo: la prima, necessaria per le normative e la fiscalità italiana; il secondo, per proseguire gli studi all’università o in alcune professioni.

La video conferenza si terrà su Zoom. Per avere il link per partecipare basta scrivere a: comites.informa@comites.lu.

Redazione Madrid